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Россиянка пришла покупать дом, но избила хозяйку и подожгла дом с ней внутри

В Курганской области женщину арестовали за поджог дома с пенсионеркой внутри

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Женщина из Курганской области хотела купить дом и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Шумиха. По версии правоохранителей, женщина пришла в дом 86-летней пенсионерки с целью покупки жилья. Во время обсуждения между россиянками возник конфликт. Гостья избила пожилую женщину, после чего напала на нее с ножом.

Когда владелица дома уже не дышала, чтобы скрыть произошедшее, женщина сожгла дом. Пенсионерку обнаружили после тушения пожара.

«В результате грамотно организованной работы следственно-оперативной группы личность заподозренной, а также место ее нахождения были установлены», – сообщили в СК.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, фигурантку арестовали. На данный момент расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее судимый россиянин приревновал любимую к другу и поджег их дома.

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