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Россиян предупредили об угрозе лесных пожаров, которые начнутся после паводка

НСН: пик лесных пожаров в этом сезоне придется на майские праздники

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

В некоторых регионах на юге Приморья и Поволжья в России уже начались лесные пожары. Там, где сегодня наблюдаются паводки, их прогнозируют на период после схода воды. Пик лесных пожаров в этом году придется на майские праздники, поэтому при выезде на природу россиянам нужно быть очень осторожными и не разводить открытый огонь, предупредил в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

«Несмотря на то, что сейчас больше внимания уделено паводкам, пожары тоже наступают. Это неравномерно происходит в разных регионах, там, где сходит вода, тоже начинаются пожары», — подчеркнул эксперт.

Так как в этом году лето прогнозируется сухим о жарким, прогноз на будущее выглядит достаточно напряженно, добавил Куксин. Предположительно, летом самая сложная ситуация может сложиться в Поволжье. Причем чаще всего причиной пожаров становится на жаркая погода сама по себе или грозы, а человеческий фактор: костры, непотушенные окурки, мангалы и так далее, подчеркнул эксперт.

«Убедительная просьба ко всем — ни в коем случае не поджигайте траву: это незаконно, это опасно, это глупо, это приводит к пожарам», — призвал Куксин.

Разводить костер можно только в подготовленных местах, избегая сухой травы. Ни в коем случае нельзя допускать, чтоб рядом была молодая хвоя или торфяная почва. Руководствоваться также нужно правилами – если в регионе введен пожароопасный режим, использование огня крайне опасно, заключил специалист.

Напомним, в МЧС россиян также предупреждали, что во время майских праздников ситуация с лесными пожарами может обостриться.

Россиянам ранее рассказали о самых частых причинах пожаров в весенний период.

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