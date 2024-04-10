Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Косметолог оценила пользу микротоковых массажеров для лица

Косметолог Баскакова: микротоковые массажеры для лица помогут бороться с отеками

close
100%
Pexels

Микротоковые массажеры для лица могут оказать положительное воздействие на кожу, если регулярно использовать их. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Дарья Баскакова.

По ее словам, такие аппараты могут помочь в борьбе с отеками.

«За счет того, что микротоки могут улучшать как лимфодренаж, так и микроциркуляцию тканей, они помогают справиться с отеками при регулярном применении, а значит, косвенно немного замедлить процессы старения», — уточнила эксперт.

Помимо этого, такой массаж лица улучшит кровообращение, будет стимулировать синтез коллагена, активизировать лимфатическую систему, усилит проникновение косметических препаратов и поможет расслабиться, добавила Баскакова. Однако бороться с морщинами или воспалительными изменениями с помощью таких массажеров не получится, предупредила косметолог.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Кристина Малкина до этого рассказала «Газете.Ru», что легкий лимфодренажный массаж по массажным линиям поможет справиться с утренней отечностью. По словам врача, для этого не обязательно наличие каких-то специальных инструментов — массаж можно сделать только при помощи рук.

Ранее россиянам рассказали о пользе звукового массажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами