Косметолог оценила пользу микротоковых массажеров для лица

Микротоковые массажеры для лица могут оказать положительное воздействие на кожу, если регулярно использовать их. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Дарья Баскакова.

По ее словам, такие аппараты могут помочь в борьбе с отеками.

«За счет того, что микротоки могут улучшать как лимфодренаж, так и микроциркуляцию тканей, они помогают справиться с отеками при регулярном применении, а значит, косвенно немного замедлить процессы старения», — уточнила эксперт.

Помимо этого, такой массаж лица улучшит кровообращение, будет стимулировать синтез коллагена, активизировать лимфатическую систему, усилит проникновение косметических препаратов и поможет расслабиться, добавила Баскакова. Однако бороться с морщинами или воспалительными изменениями с помощью таких массажеров не получится, предупредила косметолог.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Кристина Малкина до этого рассказала «Газете.Ru», что легкий лимфодренажный массаж по массажным линиям поможет справиться с утренней отечностью. По словам врача, для этого не обязательно наличие каких-то специальных инструментов — массаж можно сделать только при помощи рук.

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