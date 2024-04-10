В Москве заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма блогеру-феминистке Маршенкуловой

Следственный комитет заочно предъявил обвинение блогеру-феминистке Залине Маршенкуловой в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что в ближайшее время фигурантка будет объявлена в розыск. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения обвиняемой в виде заключения под стражу.

Расследование дела проводится Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

10 апреля стало известно, что в отношении Маршенкуловой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста в соцсети, в котором она называет людоедом военкора Владлена Татарского (Максим Фомин).

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной девушка по имени Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее в Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела.