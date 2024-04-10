В Калининграде девочка обожгла годовалого ребенка, вылив 70% уксус в коляску

В Калининграде восьмилетняя девочка обожгла годовалого ребенка 70% уксусом, вылив его в коляску. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Калининград online».

По информации сообщества, школьница шла к своей бабушке с 70% уксусом, однако по пути у нее развязался шнурок. Она упала и разлила жидкость в коляску годовалой девочки.

Позже мать пострадавшего ребенка заметила у нее ожоги. Отмечается, что они продолжали краснеть даже после того, как их обмыли водой.

Мать обратилась к соседям, и тогда школьница, разлившая уксус, призналась, что произошло. Отмечается, что прощения девочка не попросила.

Родительница годовалого ребенка обратилась в больницу. Медики передали информацию об инциденте в полицию.

До этого в Петербурге трехлетний ребенок попал в больницу с химическим ожогом после того, как выпил жидкость для снятия лака. Состояние девочки оценили как среднетяжелое.

Ранее россиян предупредили об опасности выведения бородавок уксусом и чистотелом.