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Участник СВО из Омска потерял память и, лишившись документов, заблудился в Москве

В Москве участник СВО потерял память и три дня бродил по городу без документов

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Shutterstock

Военный, ехавший в Омск, заблудился в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Участник СВО получил контузию на фронте и отправился в Карачаево-Черкесию на реабилитацию. После курса он решил вернуться в Омск через Москву.

После прилета в столицу утром россиянин решил посмотреть город, так как второй рейс был запланирован только на вечер того же дня. В результате у него произошла кратковременная потеря памяти.

«Очнулся боец на улице, без сумки с документами и телефона. Их он оставил в такси», – сообщается в публикации.

В течение трех дней мужчина скитался по городу, но в результате обратился в военкомат. В результате россиянину удалось связаться с сыном, который уже разыскивал его. Все это время таксист также искал владельца вещей.

На следующий день мужчина отвез пассажира в аэропорт и вернул утерянное. Участник СВО успешно вернулся в Омск, откуда отправился в родной поселок.

Ранее тяжелораненого год лежащего в коме бойца СВО признали дезертиром.

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