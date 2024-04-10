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Сбер открыл прием заявок в новый сезон международного акселератора

Стартапы со всего мира смогут паринять участие в акселераторе Сбера

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Shutterstock

В Сбере запустили прием заявок на новую волну международного акселератора для технологических предпринимателей Sber500. Об этом на форуме «Открытые инновации», посвященном цифровизации и технологическому развитию России, заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Как рассказал Ведяхин, акселератор Sber500 направлен на выявление решений на ранней стадии, которые имеют возможность стать лидерами в своих сегментах. По его словам, проект предоставляет им экспертизу и привлекает к ним внимание всего рынка инноваций.

«Задача нашего акселератора Sber500 в том, чтобы таких компаний становилось больше, заинтересован и Сбер, и вся страна. За последние четыре года выпускники Sber500 привлекли инвестиции на общую сумму больше 3,2 млрд рублей, а также заключили свыше 7000 коммерческих контрактов», — сказал он.

В Сбере уточнили, что за всеми этапами программы будут наблюдать российские и зарубежные менторы и эксперты с опытом работы и нетворкингом по всему миру. Кроме того, участники, прошедшие финальный отбор, смогут поработать с более чем 40 российскими корпорациями-партнерами и инвесторами.

Отмечается, что регистрация для участия в акселераторе продлится до 25 мая 2024 года. Подать заявку могут стартапы со всего мира, у проектов которых уже есть MVP (работающая версия продукта), укомплектованная команда и первые продажи. Исключение составляют deeptech-стартапы, имеющие углубленную научную базу в основе, — они могут не иметь продаж.

Как рассказали в банке, программа рассчитана на 12 недель. В первом этапе, которым станет онлайн-буткемп, примут участие более 100 отобранных стартапов. Для них будет диагностика бизнеса от международных экспертов. Также участники получат рекомендации по ускорению бизнеса и узнают, как похожие проекты в других странах достигают успешного развития и позиционирования.

После завершения первого этапа будут отобраны 25 финалистов, которые пройдут основную программу акселератора.

Отмечается, что осенью этого года пройдет демодень акселератора, по итогам которого стартапы получат возможность привлечь инвестиции, а также пилотировать свои решения в Сбере и корпорациях-партнерах.

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