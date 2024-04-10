Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии на пляж выбросило массу резиновых червеобразных существ

Mirror: британка нашла на морском пляже массу червеобразных существ, напугавшую ее

close
100%
Katie Tootell/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка нашла на пляже в Англии массу массу резиновых червеобразных существ, пишет Mirror. По словам женщины, она впервые видела подобное.

Как рассказала Кэти Тутелл, она выгуливала своих собак на пляже, когда наткнулась на странное существо, которое до этого не видела. По словам женщины, издалека ей показалось, что это огромная медуза, но при более детальном осмотре британка поняла, что ошиблась. Оказалось, это был комок полупрозрачных червивых существ по несколько сантиметров в длину.

Женщина сфотографировала объект и опубликовала снимок в соцсетях, попросив подписчиков идентифицировать находку. Благодаря усилиям комментаторов выяснилось, что Кэти нашла яйца кальмаров, которые обычно прикреплены к морскому дну.

Эксперты отмечают, что подобные находки на территории Британии встречаются редко, но все же бывают время от времени.

Ранее в Австралии на берег выбросило загадочный цилиндр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами