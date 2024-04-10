В Британии на пляж выбросило массу резиновых червеобразных существ

Британка нашла на пляже в Англии массу массу резиновых червеобразных существ, пишет Mirror. По словам женщины, она впервые видела подобное.

Как рассказала Кэти Тутелл, она выгуливала своих собак на пляже, когда наткнулась на странное существо, которое до этого не видела. По словам женщины, издалека ей показалось, что это огромная медуза, но при более детальном осмотре британка поняла, что ошиблась. Оказалось, это был комок полупрозрачных червивых существ по несколько сантиметров в длину.

Женщина сфотографировала объект и опубликовала снимок в соцсетях, попросив подписчиков идентифицировать находку. Благодаря усилиям комментаторов выяснилось, что Кэти нашла яйца кальмаров, которые обычно прикреплены к морскому дну.

Эксперты отмечают, что подобные находки на территории Британии встречаются редко, но все же бывают время от времени.

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