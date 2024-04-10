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После рейдов в Москве депортируют более 800 мигрантов

В Москве после рейдов депортируют более 800 мигрантов

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве после рейдов по противодействию незаконной миграции депортируют более 800 иностранцев. Об этом сообщает »МВД медиа».

В ходе мероприятий сотрудники полиции обследовали более десяти тысяч объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства и иных объектов. Правоохранительные органы выявили более шести тысяч нарушений миграционного законодательства.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства к ответственности привлекли 502 работодателя. Полицейские обнаружили 22 лица, находящихся в розыске. Кроме того, 836 иностранцев решили депортировать из страны в административном порядке.

Возбуждено 192 уголовных дела по статье об организации незаконной миграции, 110 дел за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и 68 дел за подделку документов.

Ранее в Петербурге во время рейда МВД выявили около 200 нарушений миграционных законов.

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