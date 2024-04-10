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Психолог объяснила, в каких случая стресс полезен

Психолог Парамонова: стресс бывает полезным для организма

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Shutterstock

Эустресс, воспринимаемый человеком как позитивный вызов, а не угроза (например, занятия спортом), оказывает благоприятное воздействие на организм человека. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова.

«Эустресс — полезный стресс. <...> Под действием гормонов стресса увеличивается частота сердечных сокращений, поднимается артериальное давление, учащается дыхание, кровь насыщается кислородом, мобилизуются энергетические запасы организма и их пополнение за счет удовлетворения результатом», — сказал Парамонова.

Вред организму, по ее словам, наносит хронический, деструктивный стресс (дистресс). Среди признаков такого состояния — частые головные боли, сердечные боли, одышка, повышенное потоотделение, мышечное напряжение и т.д.

До этого Парамонова отмечала, что одним из самых простых способов борьбы со стрессом является резонансное дыхание. Данная техника, по ее словам, подразумевает длинный пятисекундный вдох и такой же выдох. Также справиться со стрессовым состоянием поможет контрастный душ и любое взаимодействие с природой, отметила специалист.

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