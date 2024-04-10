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В Курганской области проавансируют зарплату за апрель из-за подтоплений

Шумков: в Курганской области проавансируют зарплату за апрель из-за подтоплений

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение выдать аванс за апрель сотрудникам бюджетной сферы в связи с подтоплениями в регионе. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Дал поручение проавансировать з/п за апрель всем муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы в Кургане и 6 муниципальных округах, населенные пункты которых подтапливает и которые могут быть подтоплены», — написал он.

Шумков также отметил, что власти попросят сделать также не только государственные предприятия.

Также глава региона ранее сообщил, что в Курганской области при худшем развитии ситуации с паводком должны будут эвакуироваться 280 тысяч человек. До этого Шумков назвал ситуацию с паводком в регионе «относительно стабильной». Губернатор отметил, что прибытие воды со стороны Казахстана идет по рекам Уй и Тобол.

Ранее в Башкирии начали взрывать лед на реках для борьбы с паводками.

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