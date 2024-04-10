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В Томске мужчина вмешался в конфликт подростков и избил их, попав на видео

В Томске ищут мужчину, который вмешался в уличный конфликт и напал на подростков

В Томске мужчина набросился на подростков, собравшихся во дворе. Видео, записанное местным жителем, опубликовал Telegram-канал «Регион-70».

Инцидент, как утверждает очевидец, произошел 9 апреля во дворе жилого дома на улице Мичурина. Вечером молодые люди выясняли отношения, когда к ним решил присоединиться неизвестный. Судя по записи, он схватил одного из подростков, повалил его на землю и успел ударить еще двух человек, прежде чем все разбежались.

В полиции региона подтвердили, что знают о произошедшем. Правоохранители изучили видео, на котором взрослый причиняет несовершеннолетнему телесные повреждения, и уже начали проверку.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в томской полиции.

Ранее в брянском селе рецидивист избил ребенка и угрожал ему ножом.

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