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Сточные воды и вирусы: Онищенко заявил о проблемах на курортах Сочи

Онищенко заявил о критической перегрузке курортов Сочи и проблемах со стоками

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Shutterstock/StockphotoVideo

В Сочи наблюдается критическая перегрузка курортов, россияне едут туда со всей страны, что приводит к накоплению всевозможных вирусов, считает врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Также в самом популярном курортном городе страны не решена проблема загрязнения побережья сточными водами, заявил он в пресс-центре НСН.

«Я посчитал, что нагрузка на эти пляжи такая, что чуть ли не штабелями всем слоями надо укладываться друг на друга», — сказал эпидемиолог, добавив, что россияне привозят с собой в Сочи вирусы со всей страны.

Помимо этого, в Сочи уже давно является актуальной проблема сброса хозфекальных сточных вод, отметил Онищенко. Для ее решения в городе разработали специальную программу, которая предусматривает строительство коллектора вместо сброса сточных вод отдельными санаториями. Реализована программа была лишь частично, в результате чего проблема эффективности работы очистных сооружений и загрязнения берега сточными водами не решена окончательно, заключил Онищенко.

Напомним, в Сочи зафиксировали двукратный рост числа иностранных туристов на курорте «Роза Хутор». Так, за летний сезон 2023 года количество туристов из других стран выросло вдвое по сравнению с 2022 годом. В основном это туристы из стран СНГ, стран Персидского залива, Европы и Китая.

Ранее стало известно, когда в Сочи начнут строить новый курорт Турьев Хутор.

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