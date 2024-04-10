МЧС России доставило в Оренбург водоналивные дамбы

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Оренбург водоналивные дамбы для снижения последствий прохождения паводка, защиты домов и хозяйственных построек от весеннего половодья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение развернуть водоналивные дамбы для защиты населенных пунктов Оренбургской области было принято 9 апреля главой МЧС России Александром Куренковым.
Согласно сообщению ведомства, спецбортом в регион доставлено 3 км быстровозводимых дамб. Они представляют собой наполняемую водой конструкцию из прочного многослойного композитного материала и позволяют в кратчайшие сроки при минимальных затратах организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов, жилых домов, школ, больниц и производственных предприятий.
В МЧС добавили, что этим же рейсом было доставлено 1,5 тысячи одеял для обеспечения пунктов временного размещения.
До этого мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что 865 человек были эвакуированы из города из-за угрозы наводнения.
10 апреля стало известно, что в Оренбурге из-за подтопления трансформаторной подстанции (ТП) отключили воду в четырех поселках.
Ранее уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку.