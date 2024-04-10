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МЧС России доставило в Оренбург водоналивные дамбы

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Оренбург водоналивные дамбы

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Оренбург водоналивные дамбы для снижения последствий прохождения паводка, защиты домов и хозяйственных построек от весеннего половодья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение развернуть водоналивные дамбы для защиты населенных пунктов Оренбургской области было принято 9 апреля главой МЧС России Александром Куренковым.

Согласно сообщению ведомства, спецбортом в регион доставлено 3 км быстровозводимых дамб. Они представляют собой наполняемую водой конструкцию из прочного многослойного композитного материала и позволяют в кратчайшие сроки при минимальных затратах организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов, жилых домов, школ, больниц и производственных предприятий.

В МЧС добавили, что этим же рейсом было доставлено 1,5 тысячи одеял для обеспечения пунктов временного размещения.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что 865 человек были эвакуированы из города из-за угрозы наводнения.

10 апреля стало известно, что в Оренбурге из-за подтопления трансформаторной подстанции (ТП) отключили воду в четырех поселках.

Ранее уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку.

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