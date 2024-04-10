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Психолог назвала простой способ справиться со стрессом

Психолог Парамонова: резонансное дыхание поможет справиться со стрессом

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Одним из самых простых способов борьбы со стрессом является резонансное дыхание. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова. Данная техника, по ее словам, подразумевает длинный пятисекундный вдох и такой же выдох. Также справиться со стрессовым состоянием поможет контрастный душ и любое взаимодействие с природой, отметила специалист.

«Общение с приятными, интересными нам людьми и массаж — тоже эффективные способы преодолеть стресс. Можно порекомендовать медитацию в связи с тем, что мозг самый «прожорливый» орган, и в целях экономии он умеет переключаться в режим энергосбережения», — добавила психолог.

Кроме того, по ее словам, эффективный способ борьбы со стрессом — занятия физкультурой.

До этого Парамонова отмечала, что тело берет на себя часть функций психики, если она не справляется со стрессом, что чревато возникновением различных заболеваний, в том числе сахарного диабета, артериальной гипертензии, язвенных поражений, мигрени и ишемической болезни сердца.

Что касается влияния стресса на возникновение онкологии, этот вопрос, по ее словам, до сих пор остается открытым.

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