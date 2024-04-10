Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как связаны психика и сахарный диабет

Психолог Парамонова: проблемы с психикой могут привести к сахарному диабету

close
100%
Depositphotos

Если психика не справляется с длительным стрессом, тело берет на себя часть ее функций, что чревато возникновением различных заболеваний, в том числе сахарного диабета. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова.

«Если психика с чем-то не справляется, то происходящее переходит в аффект, а именно, в некое действие, например, крик, удар кулаком в стену, по столу и т. д. Если психика еще сильнее не справляется, то это переходит в тело. <...> И тогда могут возникнуть артериальная гипертензия, язвенные поражения, сахарный диабет, мигрени, ишемическая болезнь сердца», — сказала Парамонова.

Что касается влияния стресса на возникновение онкологии, этот вопрос, по ее словам, до сих пор остается открытым.

До этого Парамонова предупреждала, что длительный стресс оказывает негативное влияние на иммунитет, поэтому человек начинает чаще болеть.

Также, по ее словам, стресс может привести к бессоннице или постоянной сонливости. Кроме того, в зависимости от индивидуальных особенностей организма человек может начать терять, либо набирать вес.

Ранее ученые нашли новый способ борьбы с заеданием стресса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами