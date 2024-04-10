Глава Минстроя высказался о работе комиссий по оценке ущерба в Орске

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в Орске на этой неделе. Его слова приводит ТАСС.

На встрече в администрации муниципалитета жительница Орска спросила, как будет фиксироваться ущерб и в какие сроки можно будет вернуться в дома. Заместитель председателя правительства Оренбургской области Александр Полухин заявил, что комиссии по оценке ущерба начнут работу со следующей недели.

«Надо раньше (следующей недели. — «Газета.Ru») начинать работу», — заявил Файзуллин.

10 апреля стало известно, что Ирек Файзуллин прибыл в Орск Оренбургской области с рабочим визитом, в рамках которого осмотрит зону паводка. Глава Минстроя приехал на телевышку в микрорайон Новый город в Орске, где заслушал информацию о текущем состоянии в городе.

10 апреля глава Орска Василий Козупица сообщил, что уровень воды в реке Урал у города за минувшие сутки упал на 29 см и утром составил 899 см. Тем не менее, по последним данным, остаются подтоплены 6793 жилых дома.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.