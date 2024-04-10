В Минздраве Оренбуржья назвали необходимую для санобработки Орска сумму

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что на санитарную обработку пострадавших от паводка районов Орска после схода воды потребуется 120 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конкретно город Орск, могу сказать, порядок цифр 120 миллионов, средства для обработки территории, которая освободится от воды. Сначала, конечно же, потребуется санитарная чистка, потом уже дезинфекция», — сказала министр

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на встрече с жителями Орска в администрации города также заявил, что рабочих для восстановления подтопленных районов Оренбуржья в случае необходимости привлекут из других регионов, чтобы избежать дефицита.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений. В других районах региона также наблюдаются подтопления из-за начавшегося паводка, в Оренбуржье ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее власти рассказали о наихудшем сценарии с наводнением в Орске.