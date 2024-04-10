В Подмосковье охранница отправляла школьнику интимные фото и давала трогать себя за грудь

Охранницу школы из Подмосковья подозревают в отправке интимных фото подростку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Лосино-Петровском. О переписке стало известно после того, как ее прочитала мать 14-летнего школьника. По словам молодого человека, он познакомился с 43-летней женщиной в феврале, они обменялись телефонами. В результате пара начала общаться в социальных сетях. Переписка затрагивала интимные темы.

«Как утверждает подросток, он просил женщину скидывать откровенные фото и видео, что та делала безотказно», — сообщается в публикации.

Позже они пришли на квартиру к знакомому 43-летней россиянки. Там подозреваемая взяла руку школьника и потрогала ею себя за грудь.

Правоохранители оперативно задержали охранницу, в школе она не работает. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве мальчик отправил мошенникам интимные фото ради съемок в видео Влада Бумаги.