Стало известно, что весь Николаев обесточен

Весь Николаев обесточен. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Весь Николаев обесточен около получаса», — сказал он.

При этом Лебедев не уточнил детали.

8 апреля глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что линии электропередачи (ЛЭП) в Николаевской области Украины получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По его словам, ночью 8 апреля в регионе был сбит один дрон, обломки летательного аппарата упали на землю и нанесли ущерб объекту энергетической инфраструктуры.

Утром 8 апреля руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. Он отмечал, что повреждения получил логистический транспортный объект.

6 апреля в Одессе было зафиксировано частичное разрушение объекта коммунального хозяйства. Как рассказал глава региональной военной администрации, по сооружению был нанесен ракетный удар. В результате повреждения получили оборудование и административное здание.

Ранее в Киевской области Украины заявили о повреждении частного предприятия.