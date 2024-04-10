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Россиянам рассказали, как реагировать на желание подростка сменить имидж

Психолог Зотова: родители должны принимать желание подростка сменить имидж

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Pexels

Родителям важно принимать желание подростка выделиться, потому что в переходном возрасте многие дети сталкиваются с потребностью изменений на внутреннем и внешнем уровне. Об этом «Москве 24» рассказала психолог семейного центра «Диалог» Татьяна Зотова.

По ее словам, взрослым стоит просто продемонстрировать искреннее удивление на кардинальные перемены в имидже ребенка.

«Не стоит наседать и ужасаться внешнему виду. Внимательно рассмотрите новый образ и узнайте, что заставило подростка изменить внешность», — подчеркнула психолог.

Кроме того, родителям важно открыто признать взросление и соглашаться на мелкие компромиссы, а также оставаться для подростка теми, кто своим опытом и пониманием поддержит и убережет от непоправимых поступков. Зотова добавила, что с помощью сопротивления дети могут определять границы безопасного и недозволенного поведения во взаимодействии со взрослыми. Чтобы у них сформировалась стабильная самооценка, психолог рекомендует отзываться только о его действиях, а не личности.

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко до этого рассказала «Газете.Ru», что на психоэмоциональное состояние подростков весной влияет много факторов. Например, удлинение светового дня, которое способствует выработке витамина D и активной работе гормональный системы (иногда всплескам).

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