В Оренбуржье затоплен нацпарк «Бузулукский бор»

Уровень воды реки Самара возле национального парка «Бузулукский бор» достиг 895 сантиметров, что на 115 сантиметров выше критического уровня. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка.

Уточняется, что из-за разлива реки территория национального парка затоплена площадь в 11 тысяч гектаров. Из берегов вышли десятки пойменных озер, а в зоне затопления оказалось не менее шести обустроенных мест отдыха.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

10 апреля в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщали, что уровень воды в крупных реках Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) в ходе весеннего половодья превысит значения 2023 года на 0,5-2 метра.

Ранее премьеры России и Казахстана обсудили половодье.