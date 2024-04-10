Бьюти-блогера проверит Следственный комитет

Следственный комитет проверит бьюти-блогера Гоар Аветисян на предмет высказываний, направленных на дискредитацию России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на блогера написал казахстанский правозащитник Антон Бударов после того, как она в своих соцсетях высказалась о о судебном процессе над экс-министром национальной экономики Казахстана Каундыком Бишимбаевым по делу о расправе над своей женой Салтанат Нукеновой. В своем комментарии Аветисян упомянула брата Салтанат — Айтбека Нукенова.

Правозащитник Бударов посчитал, что Аветисян, упомянув Нукенова, нанесла непоправимый вред России. Так как взгляды казахстанского блогера далеки от идеальных, и вообще — экстремистские. По мнению Бударова, «рекламировать такого персонажа нельзя».

9 апреля в Краснодаре Славянский суд оштрафовал 87-летнего Виктора Пивоварова, архиепископа религиозного объединения «Российская православная церковь» (РосПЦ) по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 280. 3 ч.1. УК РФ).

До этого суд Петропавловска-Камчатского признал виновной жительницу столицы Камчатки в дискредитации вооруженных сил и критике специальной военной операции на территории Украины.

Ранее россиянина оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенную надпись на бюллетене.