На феминистку Залину Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма

В отношении блогера-феминистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста в соцсети, в котором она называет людоедом военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

По данным канала, дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ завел Перовский межрайонный следственный отдел Москвы, предположительно, из-за публикации в Telegram-канале «Женская власть», который ведет Маршенкулова. В нем она заявляет, что сочувствовать случившемуся с «людоедом» Татарским — это лицемерие, потому что Фомин поддерживал военную спецоперацию России на Украине.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной девушка по имени Дарья Трепова вручила военкору Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

25 января 2024 года, военный суд в Санкт-Петербурге приговорил признанную виновной в совершении теракта Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима.

Ранее активистку Ольгу Мисик, которая обвиняется в оправдании случившегося с Татарским, переобъявили в розыск.