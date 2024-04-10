В Таганроге объявлена опасность атаки БПЛА

В Таганроге объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

«Прошу быть бдительными и готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, подъезд», — написал Голубев.

10 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.

9 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобус и микроавтобус в регионе.

В этот же день Telegram-канал Mash заявил, что под минометный обстрел со стороны Украины попал населенный пункт Климово Брянской области.

«Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области.