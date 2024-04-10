Начальник отдела полиции в регионе оставил ключи в замке зажигания и был уволен

Подполковника из Свердловской области уволили после того, как была угнана служебная машина. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Решение было принято после внутренней проверки. Ей предшествовал инцидент в Алапаевске. По данным местных СМИ, сотрудник МВД оставил в замке зажигания ключ. Это помогло задержанному угнать автомобиль и скрыться. Однако спустя некоторое время мужчина не справился с управлением и врезался в будку.

На время проверки подполковника отстраняли от должности, впоследствии уволили. Ответственные лица уже назначили на должность врио начальника ОМВД нового человека, который ранее занимал аналогичную должность в другом населенном пункте.

Ранее в Москве подозреваемый в контрабанде угнал машину таможенников, пока они платили за бензин.