Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

В начале апреля наблюдается стремительный рост спроса россиян на бронирование отдыха во время майских выходных. В этом сезоне в топ-3 популярных направлений для путешествий по стране вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Причем сейчас еще не поздно бронировать путевки, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также, по словам эксперта отрасли, на майские праздники многие россияне планируют отдых в Калининградской области, Карелии, Минводах, Дагестане. Спросом пользуются и речные круизы. Что касается зарубежных направлений, то здесь в числе лидеров – Турция, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, рассказал Горин.

Что касается наличия мест, то сейчас проблемы дефицита еще нет, отметил специалист. По его словам, ниже доступность бронирования наблюдается только в Москве, Петербурге и Краснодарском крае.

«Но говорить о том, что мест нет – все же неверно», — подчеркнул Горин.

Во многом наличие свободных мест в гостиницах и разнообразие доступных путевок объясняется тем, что россияне стали редко бронировать туры и отели сильно заранее, отметил эксперт. Так, на майские основная волна спроса приходится на первую декаду апреля. Что касается стоимости отдыха в мае, то цены выросли в среднем на 10-15% по сравнению с 2023 годом.

Чтобы не переплачивать, Горин порекомендовал россиянам начать планировать летний отдых, отметив, что это позволит значительно сэкономить.

«Понятно, что планировать может быть сложно, но это всегда будет более бюджетно», — заключил он.

Напомним, в правительстве считают, что отдых в России стал считаться модным и престижным, поэтому жители все реже отдыхать за рубежом. Отмечается, что в внутренний турпоток в 2023 году превысил допандемийный и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в 2022 году.

Россиянам ранее рассказали, где бюджетно отдохнуть на майских праздниках.