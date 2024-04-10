«Идет на восток»: россиянам рассказали о новом тренде туризма

В российском туризме появился новый тренд — смещение фокуса на восток, в Азию. Об этом kp.ru рассказала PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Так, об этом говорит увеличение количества прямых рейсов в Китай, а также появление новых рейсов на остров Хайнань и в Хошимин во Вьетнаме, отметила эксперт.

«Да, лидерами массового спроса остаются Турция и Египет, но на третьем месте уверенно располагается ОАЭ, а далее — Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. А вот Европа теперь стала экзотикой из-за долгого стыковочного перелета и длительного оформления визы. Что касается стран Ближнего Востока, то теперь россияне едут не только в Дубай и другие эмираты ОАЭ, но и в соседние Оман, Катар, Бахрейн и даже Саудовскую Аравию», — сообщила Домостроева.

АТОР до этого сообщало, что россияне этой зимой чаще ездили в Таиланд, турпоток по направлению за сезон вырос на 10% к прошлому году. В декабре — феврале Таиланд принял 622 693 россиян против 570 609 человек годом ранее. По итогам февраля РФ вошла в тройку стран-поставщиков туристов в Таиланд, уступив лишь Китаю и Малайзии.

Ранее сообщалось, что в Таиланде предложили создать аналог Шенгена.