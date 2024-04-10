Приговор Владимиру Милову* вступил в законную силу

Приговор бывшему заместителю министра энергетики России Владимиру Милову (признан в РФ иностранным агентом), которого признали виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ, вступил в законную силу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В сообщении говорится, что Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Басманного районного суда города Москвы от 16 ноября 2023 года в отношении Милова и оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

В ноябре Басманный суд заочно приговорил Милова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено из-за его видеороликов на YouTube. В апреле 2021 года Милов покинул Россию. В июне 2022 года МВДР РФ объявило его в розыск в рамках уголовного дела по клевете в отношении Евгения Пригожина.

Ранее суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук до 4 мая.