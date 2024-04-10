Скрывавшегося 17 лет иностранца арестовали за изнасилование певицы из Красноярского края

В Красноярском крае арестовали уроженца Азербайджана, который подозревается в совершении изнасилования в 2006 году. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

25 ноября 2006 года жительница Норильска, работавшая в одном из местных кафе певицей, после ночной смены собиралась ехать домой. Один из посетителей кафе предложил ее подвезти, и женщина согласилась, не подозревая о преступных намерениях мужчины. Вскоре после того, как она оказалась в машине, водитель заехал в гаражный массив якобы для того, чтобы заправить автомобиль, и напал там на женщину. Он нанес ей множественные удары по лицу и голове, а затем изнасиловал. Злоумышленник решил все же довезти пострадавшую до дома, но по пути заехал в магазин, и женщина сбежала. Она обратилась за помощью в ближайшее отделение милиции, было возбуждено уголовное дело.

В это время виновник преступления, желая избежать наказания, покинул территорию РФ и вернулся в Азербайджан. Спустя более чем 17 лет после произошедшего, в 2024 году 52-летний гражданин республики приехал на заработки в Екатеринбург, где был задержан и доставлен в Красноярск. В ходе допроса задержанный пояснил, что вернулся в Россию, полагая, что срок давности уголовного преследования уже истек. Мужчину заключили под стражу и уже предъявили ему обвинение. Расследование продолжается.

Ранее таксист изнасиловал пассажирку, уснувшую в машине после вечеринки.