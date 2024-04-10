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Бывшего депутата Госдумы обвинили в убийстве ректора ИтиМО

Следователи обвинили экс-депутата Гаджиева в убийстве ректора ИтиМО Садикова

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Shutterstock

Следователи обвинили экс-депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Постановление о привлечении Гаджиева в качестве обвиняемого было вынесено в начале июня прошлого года. Следователи считают, что он организовал расправу. Бывшего парламентария объявили в международный розыск, его заочно арестовали.

Садикова убили 7 июня 2011 года у многоэтажного дома, в котором он проживал. В этот день Садиков подъехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, выполнявшим функции водителя и охранника. В автомобиле также находились бывший шеф-редактор сайта «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов и его супруга.

Около подъезда на Садикова и его племянника было совершено нападение. Преступники, их было двое, не скрывали лиц и действовали профессионально. Убийцы открыли огонь по мужчинами, те скончались на месте.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали депутата Александра Цветикова, проработавшего десять лет в совете депутатов Приозерского района Ленинградской области.

Ранее был задержан депутат заксобрания Ленинградской области.

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