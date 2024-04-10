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Судовладелец раскрыл, куда пропал матрос с контейнеровоза «Кристал Владивосток»

Судовладелец заявил, что пропавший матрос «Кристал Владивосток» проспал работу

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Матрос контейнеровоза «Кристал Владивосток» не вернулся из увольнения во время стоянки судна в порту Санкт-Петербурга. Как объяснил «Газете.Ru» представитель компании-владельца «Судоходные линии Кристал Альянс», моряк уже нашелся — все это время он спал у друга и поэтому опоздал на работу. В организации отметили, что мужчина не в первый раз нарушает дисциплину, поэтому к нему будут применены санкции.

«Действительно, при стоянке транспортного хозяйства «Кристал Владивосток» в порту Санкт-Петербурга из увольнения на берег не вернулся матрос. В назначенное на отход судна время капитан заявил о пропаже члена экипажа в Линейное отделение МВД РФ на водном транспорте г. Санкт-Петербурга, как того требовала сложившаяся ситуация. В настоящее время матрос нашелся, объяснив свое отсутствие просто: «Проспал сутки у друга»! Это не первое нарушение трудовой дисциплины вышеупомянутым матросом, поэтому работодатель примет меры по отношению к нарушителю в соответствии с Трудовым кодексом РФ», — сказали там.

9 апреля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что матрос прибывшего из Калининграда контейнеровоза «Кристал Владивосток» исчез сразу после того, как судно вошло в порт Санкт-Петербурга. По данным канала, 32-летний моряк вышел прогуляться в город, а команда судна безуспешно пыталась его найти или хотя бы связаться.

Ранее владелец траулера «Капитан Лобанов» заявил, что судно не затонуло.

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