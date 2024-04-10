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В крупных реках Югры ожидается подъем воды на два метра выше уровня 2023 года

В Югре подъем воды в крупных реках превысит уровень 2023 года на два метра

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Уровень воды в крупных реках Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) в ходе весеннего половодья превысит значения 2023 года на 0,5-2 метра. Об этом сообщили ТАСС в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В центре также рассказали, что, по прогнозным данным, вскрытие рек в этом году произойдет на пять-девять дней раньше от среднемноголетних дат и до девяти дней раньше дат прошлого года.

Глава Тюменского района Ольга Зимина ранее сообщила о возможном подтоплении из-за высокого уровня воды, который угрожает 15 населенным пунктам и 10 СНТ в 11 муниципалитетах. По ее словам, власти района готовятся к возможному быстрому повышению уровня воды, как это произошло в 2016 году.

До этого сообщалось, что для борьбы с паводками в регионах взрывают ледяные заторы и вывозят жителей.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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