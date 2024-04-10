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Уровень реки Тобол увеличился на 23 см за сутки

В Кургане уровень реки Тобол поднялся на 23 см за сутки

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Администрация Звериноголовского муниципального округа' class="item-image" >
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В Кургане уровень воды в реке Тобол увеличился за сутки на 23 см, и таким образом достиг отметки 357 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 (06:00 мск) 10 апреля 2024 года составляет 357 см. Изменение за сутки: +23 см», — говорится в официальном сообщении.

До этого сообщалось, что в Кургане, где ожидается поднятие уровня воды в реке Тобол до 11 метров, эвакуируют жителей ряда сел. При этом в Орловской области затопило 14 мостов. В то же время, в Оренбургской области затопило уже свыше 10 тысяч домов, а также 18 тысяч садовых участков.

9 апреля объявили принудительную эвакуацию объявили в одном из округов Курганской области.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной послужило стремительное ухудшение ситуации с весенним паводком.

На следующий день в четырех селах и одной деревне Курганской области была объявлена обязательная эвакуация граждан. Речь идет о населенных пунктах Звериноголовское, Озерное, Прорывное, Бугровое и Верхняя Алабуга.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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