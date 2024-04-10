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На Алтае произошел крупный пожар у Чемальской ГЭС

Вблизи Чемальской ГЭС произошел пожар на площади более 600 кв. м

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Илья Питалев/РИА Новости

Вблизи Чемальской ГЭС в Республике Алтай произошел пожар на площади свыше 600 квадратных метров, в результате чего пострадали более 30 торговых ларьков. Информацию о возгорании и распространении огня на лесной массив распространило ГУ МЧС по региону через Telegram-канал .

«В Чемале огнеборцы МЧС России тушат пожар на площади более 600 кв. м. По предварительным данным, повреждено более 30 торговых ларьков. Огонь перешел на лесной массив», — говорится в официальном сообщении.

Пожар случился ночью вблизи Чемальской ГЭС. В настоящее время объявлен режим локализации. На месте происшествия работают 11 человек из личного состава МЧС России, задействовано 4 единицы специальной техники, а также помогают 4 добровольца.

Накануне россиянам рассказали о самых частых причинах пожаров в весенний период. Так, поджоги травы являются одной из самых распространенных причин пожаров в весенний период. Об этом журналистам рассказал советник начальника «Мособлпожспаса», заслуженный спасатель России Игорь Томчук. По его словам, такая проблема возникает ежегодно, начиная с апреля.

Ранее в Екатеринбурге мужчина получил два года колонии за оправдание поджога здания.

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