На Алтае произошел крупный пожар у Чемальской ГЭС

Вблизи Чемальской ГЭС в Республике Алтай произошел пожар на площади свыше 600 квадратных метров, в результате чего пострадали более 30 торговых ларьков. Информацию о возгорании и распространении огня на лесной массив распространило ГУ МЧС по региону через Telegram-канал .

«В Чемале огнеборцы МЧС России тушат пожар на площади более 600 кв. м. По предварительным данным, повреждено более 30 торговых ларьков. Огонь перешел на лесной массив», — говорится в официальном сообщении.

Пожар случился ночью вблизи Чемальской ГЭС. В настоящее время объявлен режим локализации. На месте происшествия работают 11 человек из личного состава МЧС России, задействовано 4 единицы специальной техники, а также помогают 4 добровольца.

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