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В Петербурге начался период разведения мостов

«Мостортест»: в Петербурге начался навигационный период разведения мостов

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

В Петербурге начался навигационный период разведения мостов на Неве и Малой Неве. Об этом со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Мостотрест» сообщает ТАСС.

График разведения утвержден, но заявок от судовладельцев пока не поступало.

«Это нормально, такое всегда в первые дни. К концу апреля обычно начинаются постоянные разводки. А как и сколько кораблей пойдет — это решение от ФБУ «Администрация «Волго-Балт», — сообщили в «Мостотресте».

В организации напомнили, что разведение мостов в Петербурге традиционно начинается 10 апреля и заканчивается 30 ноября. При этом навигация по Неве никогда не закрывается.

Главным изменением в графике 2024 года стало время наводки Володарского моста. Теперь переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году. Это позволит общественному транспорту раньше начинать движение по маршрутам, связывающим две части Невского района. Время разводки и наводки других переправ осталось неизменным.

Разведение мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации — в ночь на 2 мая, на 10 мая, на 13 июня, на 5 ноября, а также при определенных погодных условиях — устойчивых отрицательных температурах, сильном ветре, серьезном повышении уровня воды.

20 марта стало известно, что порты Северо-Запада восстанавливают контейнерный трафик после кризиса.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля началось поэтапное открытие летней навигации.

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