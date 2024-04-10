Аналитики рассказали, на каких горнолыжных курортах россияне провели сезон

Первое место за прошедший горнолыжный сезон по популярности у россиян заняла Красная Поляна: на этот поселок и его окрестности, включающие в себя сразу три курорта, пришлось 69,8% отельных заказов. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказался Архыз, доля которого составила 5,9%, а замыкает тройку лидеров Эльбрус (его за сезон посетили 4,6% любителей горнолыжного спорта).

Также россияне довольно часто бронировали жилье в Шерегеше (доля — 4,2%) и на Домбае (3,5%). В топ-10 вошла и Мурманская область (2,7%), где расположено сразу несколько популярных горнолыжных локаций. Кроме того, в списке оказались Алтай с долей 2,5% (там катаются в Белокурихе и Манжероке), Сахалин с 2,2% (в столице острова расположен курорт «Горный воздух»), Абзаково с 0,8% и Ингушетия с 0,5% (здесь расположился пока не слишком популярный, но многообещающий «Армхи»).

Чаще всего россияне выбирались покататься на выходные — 51,2% заказов оформлено на срок от 1 до 3 дней. Многие ездили примерно на неделю (46,0% бронирований сделаны на 4–7 дней). А вот длительные каникулы (от 8 до 14 дней) на горнолыжных курортах этой зимой позволили себе 2,8% путешественников.

Наиболее популярными оказались четырехзвездочные гостиницы, которые выбирали в 33,4% случаев. Многие также останавливались в апартаментах, гостевых домах и других объектах размещения без звезд — их доля составила 25,1%. На отели категории «три звезды» пришлось 22,3% заказов, еще 13,2% туристов отдавали предпочтение гостиницам с пятью звездами, а меньше всего спортсменов, или 6,0%, бронировали двухзвездочные отели.

Ранее у российских туристов вырос интерес к поездкам в Северную Корею.