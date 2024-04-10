Россияне рассказали, на что готовы ради похудения к лету

Почти половина — 43% — опрошенных россиян собираются похудеть к лету — 28% из них уже приступили к этому, а 15% планируют начать в ближайшее время. Это показало исследование сервиса «Работа.ру» и аналитиков ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

У половины респондентов (51%) похудение не стоит в планах, а 6% не могут этого сделать по медицинским показаниям. Причем женщины чаще мужчин отмечали, что планируют привести себя в хорошую физическую форму к лету (52% против 35%).

«В последнее время мы наблюдаем тренд на осознанность и здоровый образ жизни. Спрос на спортивное питание, экипировку для занятий спортом и спортивный инвентарь растет перед началом лета и из сезона в сезон. По данным аналитиков ЮKassa, с 1 марта по 3 апреля 2024 года число покупок БАДов и спортивного питания увеличилось на 68%, оборот — на 88%, а количество плательщиков — на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний чек вырос на 12% и составил 7 575 рублей», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

За тот же период количество покупок одежды для активного отдыха и спорта выросло на 47% год к году. Оборот платежей увеличился на 48%, число плательщиков — на 43%, а средний чек не изменился и составил 10 618 рублей.

За два месяца до лета покупок спортивного инвентаря стало в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Оборот в категории спортивных товаров тоже вырос в 2,5 раза, а число плательщиков увеличилось на 76%. Средний чек почти не изменился и составил 10 970 рублей.

Чтобы выделить время на достижение цели, 37% россиян собираются вставать раньше и заниматься спортом до работы. 13% думают изменить график, 9% опрошенных не против сменить работу на более подвижную, а 5% готовы уволиться, чтобы освободить время для тренировок. Еще 3% хотели бы перейти на полставки на текущей работе.

Чаще всего о планах на похудение рассказывали сотрудники из сферы управления персоналом (49%), транспортной и логистической отрасли (48%), строительства и бухгалтерии (по 47%), торговли (46%), а также образования и науки (45%).

По мнению 59% респондентов, курьеры могут похудеть быстрее всего. 54% опрошенных отметили спортсменов, 33% выделили строителей, а 27% — сотрудников из сферы клининга. Еще похудению способствует работа аниматором — 21% , воспитателем или няней — 13% и продавцом — 12%.

По 8% участников исследования выделили поваров, официантов, бариста и промоутеров, 7% респондентов отметили работу врача, а 6% — сантехника.

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