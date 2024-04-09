В Калуге четырехлетняя девочка получила травмы, выпав из окна

СК Калужской области устанавливает обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка выпала из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 9 апреля в трехэтажном доме по улице Георгия Амелина. По предварительным данным, четырехлетняя девочка забралась на подоконник, самостоятельно открыла окно и выпала с высоты второго этажа.

Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, устанавливаются обстоятельства случившегося, условия жизни ребенка в семье. Проводится доследственная проверка.

В Приморье двое детей вылезли в окно четвертого этажа, пока их мать спала, мальчик повис на карнизе, а девочка сидела на краю балкона. Соседи сняли произошедшее на видео, семьей занимаются органы опеки.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок оказался в больнице после того, как выпал из окна квартиры.