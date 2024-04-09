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Неизлечимую «болезнь вампиров» выявили у студентки, которая стала бояться солнца

The Thaiger: в Китае у студентки диагностировали болезнь вампиров

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Shutterstock

Жительница Китая с подросткового возраста страдала от болезненных менструаций и волдырей по всему телу, выяснилось, что девушка страдает ото редкого генетического заболевания. Об этом сообщает The Thaiger.

20-летняя китаянка с подросткового возраста страдала от сильных менструальных болей, врачи не нашли у нее никаких патологий, но за несколько лет состояние девушки сильно ухудшилось. Периодически у нее случались приступы сильной рвоты, повысилась чувствительность к запахам еды и солнечному свету, кожа резко побледнела, на теле появились волдыри, а моча приобрела красный цвет.

После многочисленных обследований медики установили, что девушка страдает от редкого генетического заболевания — эритропоэтической протопорфирии, из-за непереносимости пациентами солнечного цвета патологию также называют «болезнью вампиров», современная медицина не располагает методами излечения заболевания.

Врачи порекомендовали китаянке избавиться от вредных привычек и реже бывать на солнце.

Ранее врачи спасли от редкой генетической патологии школьника с растущей грудью.

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