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Открыто движение поездов между Москвой и Минском после обрушения моста

Движение поездов Москва — Минск открыли после обрушения моста под Смоленском

В Вязьме снова открыли движение поездов по направлению из Москвы в Минск и обратно после обрушения путепроводного моста, расположенного в Смоленской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Движение поездов через Вязьму восстановлено. Сотрудники железной дороги открыли движение по одному пути на перегоне Семлево — Вязьма», — говорится в сообщении.

По данным организации, первый поезд прошел по ранее закрытому участку в 20:10 по московскому времени. При этом в МЖД заверили, что теперь все пассажирские поезда будут следовать по своим обычным маршрутам, а не в обход, как вскоре после обрушения путепровода.

«Работы по укладке второго главного пути на участке, поврежденном из-за обрушения автомобильного моста, также завершены», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас железнодорожники ведут монтаж контактной сети. При этом временно, на период этих необходимых для полного восстановления пути работ, движение поездов на участке от Семлево до Вязьмы организовано в реверсивном режиме, поезда следуют в каждом из направлений по одному пути.

Обрушение Панинского путепровода в городе Вязьме произошло днем 8 апреля, около 16:30. На время ремонта в обход участка следовали все поезда по направлению из Москвы в белорусские города и обратно. Также Вязьму объезжали поезда по маршруту КалининградМосква, Архангельск – Смоленск и Петербург – Смоленск.

По данным МЖД, в течение следующих 24 часов после аварии территорию расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста. Работники в том числе убрали свыше 450 тонн железобетонных обломков.

Ранее стало известно, когда последний раз ремонтировали обрушившийся в Вязьме мост.

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