Юноша остановил неуправляемый автобус и спас 56 студентов колледжа

В штате Миссисипи юноша спас студентов колледжа и сумел остановить неисправный автобус, в котором ехало 56 учащихся. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на юге штата Миссисипи, 5 апреля автобус со студентами колледжа направлялся в Новый Орлеан, внезапно лопнула шина. Водитель пытался удержать транспорт на трассе, но автобус накренился на бок, лобовое стекло разбилось, шофер вылетел на дорогу, а автобус продолжил движение.

Тогда один из юношей сел за руль и сумел затормозить, все пассажиры — 56 учащихся колледжа — выжили, травмы получили 11 человек. Водителя госпитализировали, он находится в критическом состоянии.

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