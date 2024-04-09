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Юноша остановил неуправляемый автобус и спас 56 студентов колледжа

CNN: в США юноша спас студентов колледжа, остановив неуправляемый автобус

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Mississippi Highway Patrol

В штате Миссисипи юноша спас студентов колледжа и сумел остановить неисправный автобус, в котором ехало 56 учащихся. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на юге штата Миссисипи, 5 апреля автобус со студентами колледжа направлялся в Новый Орлеан, внезапно лопнула шина. Водитель пытался удержать транспорт на трассе, но автобус накренился на бок, лобовое стекло разбилось, шофер вылетел на дорогу, а автобус продолжил движение.

Тогда один из юношей сел за руль и сумел затормозить, все пассажиры — 56 учащихся колледжа — выжили, травмы получили 11 человек. Водителя госпитализировали, он находится в критическом состоянии.

Во Владивостоке у одной из машин, которая двигалась по дороге, оторвалось колесо. Оно едва не задело прохожего, врезалось в столб, пересекло шесть полос дороги и на высокой скорости покатилось в стоящий автомобиль. Мужчина выскочил из машины и перегородил путь летящему в нее колесу.

Ранее в Иркутске мужчина разгромил несколько машин на парковке и выкинул вещи с чужого балкона.

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