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Суд ужесточил приговор экс-руководителю штаба Навального* в Уфе

Суд увеличил срок наказания экс-главы штаба Навального в Уфе до 9,5 года колонии

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lchanysheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Верховный суд Республики Башкортостан ужесточил приговор бывшей главе штаба Алексея Навального в административном центре региона Лилии Чанышевой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По информации журналистов, в июне 2023 года женщину приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Однако впоследствии прокурор потребовал назначить ей 10 лет колонии, уточняется в публикации.

«Суд <...> на два года увеличил срок наказания Чанышевой», — говорится в материале.

В результате, экс-главу штаба Навального (организация запрещена в России) в городе Уфе приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии.

По версии стороны обвинения, женщина «провоцировала и подстрекала» жителей населенного пункта участвовать в акциях протеста. В связи с этим прокуроры посчитали необходимым ужесточить ей наказание.

Журналисты отметили, что Чанышева стала руководителем одного из штабов Навального в 2017 году. Осенью 2021 года у нее дома прошли обыски, а затем суд отправил Чанышеву под арест.

В 2023 году женщину признали виновной по статьям о создании экстремистского сообщества и призывам к экстремизму. Также ее обвинили в создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан.

Ранее МВД РФ начало экспертизу заявлений вдовы Алексея Навального.

*   организация запрещена в России
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