В Армении задержали российского дезертира

В Армении во второй раз за год задержали российского дезертира. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Анатолий Щетинин был задержан на территории города Гюмри при участии сотрудников военной полиции России. В Гюмри находится российская военная база. Сообщается, что мужчину намерены отправить с территории базы в Россию на военном самолете.

В декабре 2023 года в Гюмри был задержан другой дезертировавший из рядов ВС РФ — Дмитрий Сетраков. Он был доставлен на базу ВС РФ из аэропорта Еревана и затем отправлен в РФ.

До этого в Рязанской области уроженца Таджикистана лишили гражданства за отказ служить в армии.

По данным следователей, мужчина 2001 года рождения, являясь военнообязанным гражданином РФ, без законных оснований для освобождения от военной службы не явился по повестке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Суд назначил мужчине штраф.

Ранее Верховный суд России посчитал преступлением добровольную сдачу в плен при возможности сопротивляться.