«Натерпелся, настрадался»: юрист о 15-летнем юноше, которого посадили за наркотики

В Уфе 15-летнего подростка осудили за распространение наркотиков вместе с матерью, из-за чего он полтора года провел в СИЗО. Юрист юноши Айгуль Лескина заявила «Газете.Ru», что его защита планирует подать иск о реабилитации и взыскать компенсацию морального вреда за незаконное содержание в колонии. Она отметила, что во время суда по делу прокуроры и следователи не заметили, что юноше на момент совершения преступления не было 16 лет. Позже в Верховном суде республики прокурор заметил эту ошибку, и только после этого приговор отменили.

«По первоначальному приговору ему дали реальный срок отбытия наказания, он даже успел посидеть в местах лишения свободы. Прокурор в Верховном суде республики Башкортостан, увидел, что на момент совершения преступления ему было 15 лет, то есть мальчик не достиг 16-летнего возраста. До этого прокуроры, следователи не замечали. Нам нужно оправдательное решение суда, после этого мы намерены с его приложением обратиться к ответчику в Минфин, чтобы взыскать денежные средства как компенсацию морального вреда, нанесенного незаконным преследованием», — сказала она.

Также юрист отметила, что подростка выпустили из СИЗО около двух недель назад, пока он в состоянии стресса после случившегося. По словам юриста, юноша говорит, что не хочет вспоминать о времени, проведенном в изоляторе и в воспитательной колонии.

«Когда мы уже вели речь о подаче иска на реабилитацию, я у него тоже спрашивала, извинилось ли перед ним государство в лице обвинителя. Он говорит, вроде, да. Он пока сам в шоке, на самом деле, он же ребенок. Ему это все понимать сложно, воспринимать еще сложнее. Что ж говорить: тяжело ему было. Конечно, он натерпелся, настрадался. Но при этом он не потерял надежду на правосудие, на добрые отношения в обществе, остался ребенком. Он послушный, домашний парень. Я даже не понимаю, как его можно было судить, в принципе, это незаконно. Конечно, он говорит: «не хочу вспоминать, было тяжело», — отметила она.

Юрист добавила, что сейчас мать подростка находится в СИЗО по делу о покушении на распространение наркотиков, сам юноша проживает с отцом и бабушкой.

Как сообщил Telegram-канал Baza, в феврале 2022 года подростка задержали вместе с матерью, у женщины нашли 30 свертков с запрещенными веществами. По данным канала, на суде юноша не признал вину и утверждал, что не знал о наркотиках. Тем не менее его приговорили к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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