В Курганскую область направлены дополнительные группировки МЧС

МЧС направило дополнительные группировки из пяти регионов в Курганскую область в связи с паводками в регионе. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В области работают 8 дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

По словам Куренкова, в регионе привлечены к борьбе со стихией более четырех тысяч человек.

До этого глава МЧС Александр Куренков прибыл в Курганскую область для оценки ситуации с паводком.

После прибытия он сразу же пересел в вертолет, чтобы с губернатором региона Вадимом Шумковым и полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым оценить оперативную обстановку в области.

Перед этим МЧС предупредило о риске затопления 62 населенных пунктов в Курганской области.

Ранее в Курганской области сообщили о экстренном строительстве новых дамб.