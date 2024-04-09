Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курганскую область направлены дополнительные группировки МЧС

МЧС направило дополнительные группировки из пяти регионов в Курганскую область

МЧС направило дополнительные группировки из пяти регионов в Курганскую область в связи с паводками в регионе. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В области работают 8 дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

По словам Куренкова, в регионе привлечены к борьбе со стихией более четырех тысяч человек.

До этого глава МЧС Александр Куренков прибыл в Курганскую область для оценки ситуации с паводком.

После прибытия он сразу же пересел в вертолет, чтобы с губернатором региона Вадимом Шумковым и полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым оценить оперативную обстановку в области.

Перед этим МЧС предупредило о риске затопления 62 населенных пунктов в Курганской области.

Ранее в Курганской области сообщили о экстренном строительстве новых дамб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами