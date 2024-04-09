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В Челябинске мачеха полгода истязала 13-летнюю падчерицу

В Челябинске мачеху будут судить за истязание падчерицы

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Depositphotos

Жительница Челябинска обвиняется в систематических истязаниях несовершеннолетней девочки, мачеха полгода издевалась над падчерицей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 41-летняя жительница Челябинска длительное время избивала несовершеннолетнюю дочь своего сожителя. С сентября 2023 года девочка регулярно подвергалась побоям и психологическому давлению, в силу возраста ребенок не мог оказать сопротивление взрослой женщине и сносил унижения.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении мачехи возбудили уголовное дело об истязаниях, материалы переданы в суд для рассмотрения. Изъята ли пострадавшая из семьи — неизвестно.

В Кировской области задержан мужчина, которого подозревают в систематическом истязании несовершеннолетнего сына, отец несколько месяцев избивал мальчика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязании, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью.

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