В Оренбуржье назвали число подтопленных домов

В Оренбургской области зафиксировали подтопления на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

По словам чиновников, на 8:00 9 апреля подтопленными оказались 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 399 человек, включая 1 768 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) разместили 1 585 человек, в том числе 269 детей.

В настоящее время для движения транспортных средств закрыли 44 мостовых сооружения. При этом движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Однако есть угроза перелива на семи участках трех федеральных автодорог.

До этого мэр затопленного Орска Василий Козупица заявил, что

лишившиеся домов жители получат помощь от государства. Ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.

Также сообщалось, что жители Оренбуржья подали более 14 тыс. заявлений на материальную помощь. Подано 10 тыс. заявлений на единовременную материальную помощь и 4 тыс. заявлений на помощь при утрате имущества.

Ранее в Кремле высказались о видео, на котором губернатор Оренбуржья запретил снимать встречу с ним.