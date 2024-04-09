Адвокат объяснила, как действовать при получении ошибочного перевода денег на карту

Россиянам, которым неизвестные ошибочно перевели деньги на банковский счет, прежде всего стоит позвонить в свой банк и сообщить об инциденте. Таким советом в беседе с Pravda.Ru поделилась член правления Международной конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорк.

«Потом ждать от банка реакции, потому что, если вернуть деньги непонятно кому, то могут возникнуть какие-то проблемы: сейчас мошенники могут три рубля скинуть, а когда человек их вернет, то списать у него большую сумму», — пояснила эксперт.

В случае, если человек убежден, что отправитель средств не является злоумышленником, можно перевести ему деньги по его реквизитам с карты, на которой лежит маленькая сумма. При этом не возвращать деньги нельзя, добавила адвокат.

«В таком случае могут предъявить иск о взыскании неосновательного обогащения, и если крупная сумма, то человек, конечно, будет добиваться возврата этой суммы. И с момента, когда вас предупредили о том, что эти деньги вам не принадлежат и отправлены случайно, до момента возврата, вы, кроме возврата этой суммы, еще и заплатите процент за пользование денежными средствами», — уточнила Сорк.

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов до этого рассказал, что перевод на банковскую карту «денег из ниоткуда» является поводом насторожиться. Адвокат пояснил, что если речь не идет о подарке, возврате долга или о другом неожиданном доходе, а о ошибочном переводе, деньги необходимо вернуть. Он добавил, что затягивание с возвращением может усугубить проблему, так как с человека по суду потребуют не только всю сумму, но и проценты.

Ранее стало известно, когда переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными.