ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии о правах человека в Абхазии и Южной Осетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение против Российской Федерации по иску Грузии о нарушениях прав человека, якобы имевших место в Абхазии и Южной Осетии. Информация об этом опубликована на сайте суда.

В документе отмечается, что единогласно было постановлено, что имели место нарушения по статьям «Право на жизнь», «Запрет бесчеловечного отношения», «Право на свободу и безопасность» и «Право на уважение частной и семейной жизни» Европейской конвенции по правам человека.

Данный иск является четвертым, который подала грузинская сторона против России. В решении суда подчеркивается, что имеется достаточно свидетельств, в особенности списки жертв, показаний и репортажей в СМИ, чтобы «без сомнения заключить, что описанные случаи не были единичными».

До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Михаила Саакашвили против Украины о лишении его гражданства.

Бывший грузинский президент был гражданином Украины два года: с 2015 по 2017. В 2018 году он был выслан из Украины, однако затем президент Украины Владимир Зеленский вновь даровал ему гражданство.

Ранее Россия заняла лидирующую позицию по числу неисполненных решений ЕСПЧ.